Paul Krugman vê Pix como 'futuro do dinheiro', mas não espera que EUA sigam exemplo do Brasil

Segundo ele, a maioria das pessoas provavelmente não considera o Brasil um líder em inovação financeira. No entanto, a economia política do Brasil é "claramente muito diferente" da exercida nos EUA, afirma. "Por exemplo, eles realmente levam ex-presidentes que tentam anular eleições a julgamento", diz Krugman, sem mencionar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O Nobel avalia que os grupos de interesse cujo poder, pelo menos por enquanto, impossibilita a criação de uma moeda digital de banco central (CBDC) nos EUA parecem ter menos influência no Brasil, que está desenvolvendo o Drex. O primeiro passo nessa direção foi o Pix, introduzido em 2020.

Krugman compara o sistema brasileiro ao Zelle, um modelo de pagamento digital utilizado nos EUA a partir de um consórcio de bancos americanos. E destaca vantagens da versão verde e amarela, como o fato de ser mais fácil e mais rápida, com as transações sendo processadas de forma praticamente instantânea, custos baixos. Há ainda o maior alcance do Pix no Brasil em comparação com a ferramenta do setor privado americano.

"O Pix é muito mais fácil de usar", diz o Nobel. "E embora o Zelle seja grande, o Pix se tornou simplesmente enorme, sendo usado por 93% dos adultos brasileiros", destaca.

Ele toca ainda em um ponto que incomoda o setor privado, e que serviu de catapulta para Trump incluir o Pix como um dos alvos da investigação por práticas injustas pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) no Brasil: a penetração do sistema em tão pouco tempo. Em cinco anos desde que foi lançado, em 2020, a ferramenta caiu no gosto dos brasileiros e passou a ser o meio de pagamento mais utilizado no País frente aos rivais dinheiro e cartões, conforme mostram dados do Banco Central (BC).

O Pix "parece estar rapidamente substituindo dinheiro em espécie e cartões", enfatiza Krugman. "Não posso deixar de notar que o Pix está, de fato, alcançando o que os defensores das criptomoedas alegaram, falsamente, ser capaz de oferecer por meio do blockchain: baixos custos de transação e inclusão financeira", acrescenta.