Trump retoma críticas a Powell, diz que ele age por motivos 'políticos' e pede juros em 1%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e defendeu cortes agressivos na taxa básica de juros. "Powell está fazendo um trabalho horrível", afirmou. Segundo ele, "Powell sairá em breve de qualquer jeito. Em uns 8 meses ele estará fora", acrescentou. O mandato do atual chefe do Fed no cargo se encerra em maio de 2026.

O republicano também defendeu uma taxa de juros bem mais baixa do que a atual, "em 1%", declarou.

Durante reunião com o presidente das Filipinas na Casa Branca, Trump voltou a acusar o Fed de agir com motivações políticas. "Powell mantém taxas de juros altas provavelmente por motivos políticos", disse. Para o presidente, os juros elevados têm causado impacto direto na economia real. "Taxas de juros altas estão trazendo problemas para compradores de imóveis", afirmou, embora tenha reiterado que "nossa economia está forte".