Acordo entre EUA e Japão alivia tensões e taxas futuras rondam estabilidade

A curva a termo seguiu a melhora dos ativos domésticos na segunda etapa do pregão desta quarta-feira, 23, enquanto o mercado segue aguardando avanços no embate comercial dos Estados Unidos com o Brasil e as decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Federal Reserve (Fed) na próxima semana. Os vencimentos mais curtos e intermediários mostraram viés de baixa, rondando a estabilidade, e a ponta mais longa registrou altas modestas.

Terminados os negócios, a taxa do Contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 oscilou de 14,949% no ajuste desta terça, 23, para 14,940%. O DI de janeiro de 2027 passou de 14,254% no ajuste da véspera para 14,230%. O DI de janeiro de 2028 marcou 13,555%, vindo de 13,567% no ajuste anterior, e o DI do primeiro mês de 2029 ficou praticamente estável, ao ceder de 13,491% no ajuste antecedente para 13,490%.

Nos vértices mais longos, as taxas futuras mostraram leve abertura. O DI de janeiro de 2031 ficou em 13,730%, de 13,713% no ajuste de terça, e o contrato que vence no primeiro mês de 2033 saiu de 13,799% ontem no ajuste para 13,830%.