Bessent: processo de escolher substituto de Powell está em andamento, mas não temos pressa

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o processo para escolher um substituto para o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, está em andamento, mas que não há pressa para chegar a um candidato final, em entrevista à Bloomberg TV na manhã desta quarta-feira, 23.

Ao ser questionado, Bessent ressaltou que o presidente dos EUA, Donald Trump, já afirmou que não demitirá Powell e que a decisão final sobre um substituto caberá a ele. Sobre o processo de substituição, ele evitou citar qualquer nome, afirmando apenas que há uma "longa lista de bons candidatos".

O secretário americano apontou que o "melhor cenário" para os EUA será uma eventual renúncia de Powell ou o cumprimento do se mandato completo. Até lá, ele afirmou que pretende continuar com suas reuniões regulares com o presidente do Fed.