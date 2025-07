CEO da Sabesp diz estar satisfeito com velocidade e cadência dos investimentos da empresa

"Com a maior parte dos investimentos contratados, o momento agora é de execução de obras", disse Piani. "Temos uma missão com o saneamento do Estado de São Paulo", complementou, destacando a meta de universalizar os serviços até 2029, quatro anos antes do objetivo estabelecido pelo Marco Legal do Saneamento.

O executivo citou ainda a ampliação do acesso aos serviços desde a privatização. Entre janeiro de 2024 e junho de 2025, foram conectados mais de 484 mil imóveis à rede de água e 524 mil à de esgoto. Enquanto isso, foram adicionados 874 quilômetros em novas redes, sendo 307 quilômetros em redes de esgoto e 567 quilômetros em redes de água.