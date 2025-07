China e EUA planejam nova rodada de negociações comerciais na Suécia entre 27 e 30 de julho

A China e os EUA vão realizar uma nova rodada de negociações comerciais, na Suécia, entre 27 e 30 de julho, segundo porta-voz do Ministério do Comércio chinês. He Lifeng, um dos vice-primeiros-ministros da China, será o representante de Pequim na Suécia, afirmou o porta-voz nesta quarta-feira. No começo de junho, EUA e China anunciaram uma "estrutura" para estender a trégua comercial bilateral, com a suspensão da maioria das tarifas anteriormente impostas pelos dois lados.