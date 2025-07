Comitiva do Senado inicia viagem no fim de semana para debater tarifas dos EUA

Uma comitiva de oito senadores iniciará na tarde de sexta-feira, 25, um viagem a Washington para debater com empresários e parlamentares as tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

A ideia é que estejam lá para cumprirem agendas de segunda, 28, até quarta-feira, 30. As tarifas estão previstas para serem cobradas a partir de 1º de agosto.

Segundo o líder do grupo, Nelsinho Trad (PSD-MS), o foco será abrir diálogo com empresários americanos que fazem comércio com o Brasil e com parlamentares americanos. A agenda será fechada nos próximos dias.