Em meio a ataques de Trump ao Pix, gigante de pagamentos lança serviço nos EUA

O Pix foi lançado nos EUA de olho no crescimento do turismo brasileiro previsto no país no próximo ano. Com a Copa do Mundo, a expectativa é de que o número de 1,9 milhão de brasileiros que chegam anualmente aos EUA aumente.

O sistema de pagamentos instantâneo brasileiro tem se espalhado ao redor do mundo. No ano passado, o brasileiro Braza Bank lançou, com a adquirente portuguesa Unicre, o Pix para ser oferecido ao 1,1 milhão de brasileiros que visitam Portugal anualmente. Na Argentina, o Pix é oferecido em maquininhas do Mercado Pago, que pertence ao Mercado Livre, desde o início do ano.

Já a fintech brasileira Dock fornecerá infraestrutura para o Bre-B, o sistema de pagamentos instantâneos da Colômbia que estreia no segundo semestre deste ano e que tem o Pix entre as inspirações.