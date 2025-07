Fechamento Bolsa: Ibovespa sobe quase 1% e retoma os 135 mil pontos com foco no exterior

O Ibovespa voltou nesta quarta-feira, 12, à casa dos 135 mil pontos com ganho perto de 1%, porcentual de alta que não era visto na B3 fazia 20 dias. Entre a mínima e a máxima da sessão, o índice oscilou dos 133.676,27 aos 135.782,00 pontos, saindo de abertura aos 134.035,97 pontos. Ao fim, subiu 0,99%, aos 135.368,27 pontos, com giro financeiro enfraquecido a R$ 17,0 bilhões neste meio de semana. Nas três primeiras sessões do intervalo, o Ibovespa acumula avanço de 1,49% e, no mês, ainda cede 2,51% - no ano, aumenta 12,54%.

Com o dólar tocando mínima da sessão a R$ 5,5161 - e encerrando o dia em baixa de 0,79%, a R$ 5,5230 -, o Ibovespa passou a renovar máximas da sessão ainda no começo da tarde, tendo apenas Vale (ON -0,14%), a ação de maior peso na carteira, no campo negativo no encerramento, entre os papéis de primeira linha. Entre os grandes bancos, os ganhos chegaram a 1,64% (Bradesco ON) no fim da sessão. Petrobras mostrou alta de 2,23% na ON e de 2,04% na PN. Na ponta ganhadora do Ibovespa, Raízen (+5,48%), CVC (+4,74%), Natura (+4,27%) e MRV (+4,19%). No lado oposto, WEG (-8,01%), BRF (-1,85%), Vamos (-1,52%) e Santos Brasil (-0,36%).

"O mercado reagiu hoje mesmo em uma situação complexa, com aumento do embate do presidente dos EUA, Donald Trump com o STF. Há uma tendência clara de que os Estados Unidos estão perdendo status de porto seguro com as atitudes do presidente americano, o que favorece diversificação e fluxo para emergentes mesmo considerando os fatores de volatilidade que ainda prevalecem", diz Felipe Moura, gestor de portfólio e sócio da Finacap Investimentos.