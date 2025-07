Ibovespa volta a subir com blue chips e se aproxima dos 135 mil pontos, apesar de tarifas

A desvalorização das commodities e a cautela fiscal e com tarifas norte-americanas são insuficientes para empurrar o Ibovespa para baixo no pregão desta quarta-feira, 23. As bolsas de Nova York e europeias avançam, após acordo entre Estados Unidos e Japão. A agenda de indicadores nesta quarta está vazia aqui e no exterior, com destaque a resultados corporativos, como Weg e dados de produção e vendas da Vale, no Brasil, e balanços de Tesla e Alphabet nos EUA, que sairão após o fechamento dos mercados.

As incertezas comerciais seguem no foco, à medida que se aproxima o prazo em que o tarifaço entrará em vigor e não há sinais de avanço nas negociações do Brasil com os Estados Unidos. "O mercado está receoso por causa das divulgações envolvendo tarifas americanas. Algumas ações corrigem, sobem, enquanto outras caem, caso de Weg, com resultado financeiro abaixo do esperado", diz Patrick Buss, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

Além disso, ficam no radar questões fiscais, após a liberação de R$ 20,6 bilhões em despesas pelo governo federal. "Ficou a leitura de que o governo segue mirando o piso da meta fiscal e se apoiou em receitas incertas e não recorrentes para liberar gastos", avalia Silvio Campos Neto, economista sênior e sócio da Tendências Consultoria, em relatório.