O índice de confiança do consumidor na zona do euro subiu de -15,3 em junho para -14,7 em julho, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 23, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE). A leitura do dado veio acima do esperado da previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam estabilidade em -15,3.