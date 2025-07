Lula liga para presidente do México e conversa sobre tarifaço de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, na noite desta quarta-feira, 23. Segundo pessoas ligadas ao Palácio do Planalto, o tema da conversa foi a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início deste mês.

O México também é alvo da guerra tarifária de Trump. No último dia 12, o presidente dos Estados Unidos anunciou uma tarifa de 30% sobre importações mexicanas e da União Europeia.

Assim como Lula, Sheinbaum recebeu uma carta informal do republicano, onde ele afirmou que a taxação era motivada pela incapacidade do país em deter a entrada de "cartéis" através da fronteira entre as nações.