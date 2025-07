Moedas Globais: dólar opera em queda no aguardo de finalização de negociações entre EUA e UE

O dólar operou em queda nesta quarta-feira, 23, enquanto investidores aguardam uma possível decisão das negociações de Washington com a União Europeia (UE). Nesta terça, 22, acordos tarifários foram fechados entre os Estados Unidos e parceiros asiáticos, incluindo Japão, Filipinas e Indonésia.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em queda de 0,18%, a 97,214 pontos. Por volta das 16h50 (de Brasília), o euro se valorizava a US$ 1,1774 e a libra tinha avanço a US$ 1,3580. A moeda americana cedia a 146,54 ienes, após reagir com volatilidade na esteira do acordo com os americanos e uma tarifa de 15% às importações japonesas.

No contexto europeu, foi noticiado no começo da tarde que a UE está se aproximando de um acordo que prevê uma tarifa básica de 15% para a maioria dos produtos, inclusive veículos. Todavia, o bloco pode retaliar os EUA com uma tarifa de 30% sobre quase 100 bilhões de euros em produtos caso os dois lados não consigam chegar a um acordo.