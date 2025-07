Ouro fecha em queda diante da melhora no apetite por risco global após acordo EUA-Japão

Os futuros do ouro se afastaram de máximas recorde graças à melhora no apetite por risco global, mas continuam com ganhos de aproximadamente 2% na semana, estimam analistas da Tickmill. Contudo, a corretora lembra que as negociações com parceiros como a União Europeia (UE) continuam sem solução e avalia que a persistência de riscos geopolíticos mantém suporte para o metal precioso.

Em entrevista à Bloomberg, os secretários do Tesouro, Scott Bessent, e do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, demonstraram otimismo em relação a alcançar um acordo também com a UE, caso o bloco aceite determinadas condições. Segundo veículos da mídia internacional, contudo, o bloco continua a preparar retaliações, caso não alcance um acordo satisfatório com os EUA.

*Com informações da Dow Jones Newswires