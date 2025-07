Petróleo fecha perto da estabilidade com negociações tarifárias em foco

Os contratos futuros de petróleo fecharam perto da estabilidade, enquanto investidores aguardam uma possível decisão das negociações entre a União Europeia (UE) e os EUA. A commodity reduziu o movimento de queda depois que dados semanais do Departamento de Energia (DoE) dos EUA mostraram baixa maior do que o previsto nos estoques americanos na semana passada.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro caiu 0,09% (US$ 0,06), a US$ 65,25 o barril. Já o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,12% (US$ 0,08), a US$ 68,51 o barril.

O acordo comercial entre EUA e Japão fechado nesta terça, 22, com uma tarifa de 15% às importações japonesas, é positivo para a economia americana, mas "provavelmente não será um evento no que diz respeito ao aumento das exportações de petróleo", diz Dennis Kissler, do BOK Financial. O mercado está aguardando mais notícias sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e se as negociações da UE com os EUA se tornarão realidade, acrescenta ele.