Se a UE aceitar produtos e padrões dos EUA, isso pode comover Trump, diz Howard Lutnick

O secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou que se a União Europeia (UE) aceitar os "produtos e padrões" americanos, isso pode comover o presidente dos EUA, Donald Trump. As ações permitiriam um acordo comercial entre as duas partes. A declaração foi dada em entrevista para a Bloomberg TV, nesta quarta-feira, 23.

"Trump espera que a UE abra completamente seu mercado, eu realmente acho que eles europeus vão fazer isso. Temos conversado há meses", disse, mas ressaltou: "As grandes nações terão dificuldade em obter uma tarifa mais baixa". Para ele, o acordo americano com o Japão pode ser um "modelo" para o do bloco europeu.

Lutnick afirmou que os japoneses darão a oportunidade de os EUA escolherem onde investirem. "Os japoneses financiarão projetos como parte do acordo e os EUA escolherão os projetos para financiamento. O Japão será o banqueiro, não o operador", explicou. Para o secretário, a tarifa de 15% "é o limite para a produção de carros no Japão".