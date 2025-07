Tesla reduz lucro e receita no trimestre e ação cai quase 1% no after hours de NY

A Tesla informou nesta quarta, 23, ter registrado lucro líquido de US$ 1,17 bilhão no segundo trimestre, aquém do ganho de US$ 1,4 bilhão apurado em igual período do ano passado.

A fabricante de veículos elétricos teve lucro ajustado de US$ 0,40 por ação, em linha com previsão de analistas consultados pela FactSet.

A receita somou US$ 22,4 bilhões entre abril e junho, uma queda de 12% na comparação com igual intervalo de 2024. Essa métrica ficou ligeiramente acima da expectativa dos analistas, que era de US$ 22,2 bilhões.