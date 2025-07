Trump retoma ataques a Powell, em pressão que começou no 1º mandato e se intensificou este ano

Após ser eleito para voltar para Casa Branca, o republicano reforçou as críticas. No início de janeiro, o republicano já cogitava uma reformulação na liderança do banco central, incluindo a substituição do atual presidente da instituição. Um mês antes, em dezembro, Trump havia declarado, porém, que não pretendia demitir Powell.

Três dias após a posse, durante o Fórum Econômico de Davos, Trump criticou o nível das taxas de juros mantido pelo Fed e afirmou que pediria uma redução. "Falarei com Powell no momento apropriado e espero que o Fed me escute sobre juros", disse em 23 de janeiro.

As investidas contra o Fed se intensificaram logo depois. Em 29 de janeiro, Trump afirmou que a autoridade monetária tem "feito um trabalho terrível" na regulamentação bancária. Os ataques mais diretos a Powell começaram no início de abril, quando o republicano pediu que o presidente do Fed cortasse os juros e deixasse de "fazer política". Desde então, Trump já fez críticas públicas a Powell em pelo menos 24 ocasiões - por redes sociais ou em eventos - com maior frequência nos meses de junho e julho.

As críticas não partem apenas de Trump. Membros do governo, especialmente os conselheiros econômicos da Casa Branca, Peter Navarro e Kevin Hassett, também vêm atacando o Fed. Nesta quarta, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o processo para escolher um substituto para Powell está em andamento, mas ressaltou que não há pressa. Tentando conter o clima de tensão, ele repetiu declarações de Trump de que a demissão do chefe do banco central não está sendo considerada.