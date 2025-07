UE promete cooperar com Japão para defender multilateralismo

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, endossou a necessidade de a União Europeia e o Japão ampliarem a cooperação para defesa do multilateralismo e das cadeias de minerais críticos.

Em declaração de imprensa após reunião em Tóquio com representantes do governo japonês, Costa salientou que o encontro teve o objetivo de fortalecer a parceria com ações concretas - especialmente em três áreas-chave: segurança e defesa, multilateralismo e segurança comercial e econômica. "Segurança e defesa estão agora no centro do engajamento global da UE. A segurança da Europa está interligada à segurança no Indo-Pacífico", observou.

"Estamos unidos na defesa de uma ordem econômica previsível e baseada em regras, tendo a OMC como seu núcleo", pontuou, citando a crescente incerteza.