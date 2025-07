American Airlines lucra mais que o esperado, mas receita decepciona; ação cai 4% no pré-mercado

A American Airlines teve lucro líquido de US$ 599 milhões no segundo trimestre de 2025, 16,4% menor do que o ganho de US$ 717 milhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 24. Com ajustes, a companhia aérea americana registrou lucro de US$ 0,95 entre abril e junho, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,78.

Já a receita teve queda anual de 0,6% no trimestre, a US$ 13,12 bilhões, ficando bem abaixo do consenso da FactSet, de US$ 14,29 bilhões.

Para o trimestre atual, a empresa prevê prejuízo ajustado por ação de US$ 0,10 a US$ 0,60, com base nas tendências de demanda e preços de combustíveis. Para 2025, o guidance varia de prejuízo de US$ 0,20 a lucro de US$ 0,80 por ação.