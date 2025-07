Arrecadação com jogos e apostas soma R$ 3,797 bi no acumulado de 2025, diz chefe da Receita

A arrecadação obtida com as apostas está vinculada à alíquota de 12% aplicada sobre a receita bruta dos jogos, conhecida como GGR. A medida provisória (MP) que substitui parte do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), publicada em junho, aumenta essa alíquota para 18%. A MP tem vigência imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso até outubro para ser definitivamente convertida em lei.