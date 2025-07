BC da Turquia corta taxa básica de juros em 3 p.p., a 43% ao ano

A decisão de retomar a flexibilização dos juros ocorre após o BC turco pausar o aperto monetário em junho. Em março de 2025, o TCMB teve que voltar a elevar as taxas em caráter extraordinário para controlar a pressão inflacionária e a desvalorização acentuada da lira diante da turbulência política deflagrada pela prisão do oposicionista Ekrem Imamoglu. Em julho, Imamoglu foi setenciado a 1 ano e oito meses de prisão, sob acusação de ter insultado e ameaçado o procurador-chefe de Istambul, Akin Gurlek.

Na esteira do anúncio do BC turco, a lira turca manteve leve fraqueza em relação ao dólar e praticamente não se alterou. Às 8h15 (de Brasília), o dólar subia a 40,47 liras, ante 40,44 liras no fim da tarde de quarta-feira, 23.