BCE deixa juros inalterados com inflação sob controle e incertezas tarifárias

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu deixar suas principais taxas de juros inalteradas, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, à medida que a inflação da zona do euro segue sob controle e em meio a incertezas sobre os efeitos da política tarifária do governo Trump na atividade econômica. Desta forma, a taxa de depósito permanece em 2%, a de refinanciamento, em 2,15%, e a de empréstimos, em 2,40%.

A decisão veio em linha com a previsão de analistas. No encontro anterior, no começo de junho, o BCE cortou os juros em 25 pontos-base, na oitava redução do ciclo de relaxamento monetário iniciado em meados do ano passado.

A manutenção dos custos dos empréstimos vem após dados recentes mostrarem que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro ficou em 2% em junho, exatamente em linha com a meta oficial do BCE.