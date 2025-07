Bolsas da Europa fecham mistas, com negociações tarifárias e BCE; Londres renova recorde

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 24 em mais uma sessão que acompanhou as negociações da União Europeia com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por tarifas. Além disso, houve a esperada manutenção de juros pelo Banco Central Europeu (BCE), que foi seguida de declarações vistas como mais restritivas à política monetária. Fora da zona do euro, o FTSE 100 renovou seu recorde histórico de fechamento em Londres, enquanto a temporada de balanços prossegue.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,24%, a 551,55 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,85%, a 9.138,37 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,27%, a 24.307,02 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,41%, a 7.818,28 pontos. As cotações são preliminares.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, voltou a dizer que o foco do bloco é alcançar uma solução negociada com os EUA e que estão em andamento "discussões políticas intensas", mas ressaltou que "todos os instrumentos continuam 'na mesa' até que tenhamos resultado satisfatório em negociações". O The Wall Street Journal menciona que os países membros aprovaram um plano de tarifar 93 bilhões de euros em bens americanos caso as conversas comerciais entre as duas partes fracassem.