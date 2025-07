Cautela com tarifaço e minério jogam Ibovespa para baixo apesar de altas em NY e na Europa

A ausência de sinais sobre negociação tarifária entre Brasil e Estados Unidos impede o Ibovespa de seguir a dinâmica positiva dos mercados acionários do exterior nesta quinta-feira, 24. Por lá, perspectivas de que os EUA se acertem com a União Europeia no âmbito das tarifas, após o trato com o Japão, mantém alta do petróleo, das bolsas europeias e da maioria dos índices de ações em Nova York nesta manhã.

"Temos uma nova manhã de busca por risco no exterior", diz o economista-chefe do BV, Roberto Padovani, em comentário matinal, mencionando expectativa por um acordo do presidente norte-americano, Donald Trump, com a Europa e balanços informados no Velho Continente e nos Estados Unidos nesta quinta.

Aqui, permanecem as incertezas com relação ao tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump. Na quarta-feira, 23, em uma referência indireta ao Brasil, Trump afirmou que "alguns países com quem não estamos nos dando bem pagarão tarifa de 50%". Até agora, os produtos brasileiros foram os únicos sobretaxados pelos EUA com alíquota dessa magnitude, que deve entrar em vigor em 1º de agosto.