Celular avança entre idosos e na área rural, e quase 90% da população do País têm aparelho

Na população de 10 anos ou mais, a posse de celular passou de 77,4%, em 2016, para 87,6%, em 2023, e atingiu 88,9%, em 2024. Nas zonas rurais, o salto foi ainda maior: de 54,6% de pessoas em 2016, para 77,2%, em 2024.

A presença de telefone móvel varia de 95,2% dos domicílios do Nordeste a 98,5% dos lares do Centro-Oeste. "Em partes, esse percentual é influenciado pelo Distrito Federal, que tem indicadores sociais, como renda, mais alto e é formado por uma estrutura etária mais jovem do que no Sul e no Sudeste", explicam.

Entre os que não possuem celular - 11,1% da amostra, ante 18,6% em 2019 -, a preocupação com privacidade e segurança é citada por 24,1% dos jovens de 10 a 13 anos. Os pesquisadores avaliam que a vigilância dos pais pode ser um fator para o retrato.

Em relação ao telefone fixo convencional, apenas 7,5% dos domicílios tinham o aparelho, enquanto a posse de celular chegou ao maior porcentual da série histórica em 2024 (97%). Em 89,9% dos domicílios havia apenas telefone móvel celular.

A sondagem, realizada no quarto trimestre de 2024, avaliou o acesso à internet e à televisão nos domicílios e a posse de telefone celular pelas pessoas com 10 anos ou mais.

Celular mantém liderança quase absoluta