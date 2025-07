Consumo nos lares registra alta de 2,83% em junho ante um ano antesm revela Abras

Nas categorias de commodities e mercearia, a participação de produtos de menor preço recuou, enquanto os de preço médio e alto ganharam espaço. Entre os perecíveis, quase 60% do consumo já se concentra nas faixas de preço média e alta. "A tendência é que esse comportamento do consumidor verificado em junho se estenda para os meses seguintes", disse.

O mês também registrou a primeira queda em nove meses no Abrasmercado - indicador que acompanha 35 produtos de largo consumo. O valor médio da cesta passou de R$ 823,37 em maio para R$ 819,81 em junho, queda de 0,43%. No semestre, porém, os preços ainda acumulam alta de 3,18%.

Segundo a Abras, o movimento de consumo foi sustentado por "recursos extras" na economia, como o reajuste do salário mínimo, a liberação de valores do FGTS, repasses do Bolsa Família e do Auxílio-Gás, além de restituições do Imposto de Renda e do pagamento antecipado do 13º do INSS.

A pesquisa também mostrou variações regionais. O Sudeste liderou a queda no preço da cesta de 35 produtos, com recuo de 0,79% em junho. No recorte da cesta de 12 itens básicos, a retração foi de 0,48% no mês, puxada pela redução nos preços do arroz, óleo de soja e leite longa vida.