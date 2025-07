Criptomoedas: bitcoin opera em alta, mas segue tendo nível de US$ 120 mil como resistência

O bitcoin operou em alta nesta quinta, 24, com o ativo ainda encontrando resistência no nível dos US$ 120 mil, que vem marcando as negociações ao longo das últimas sessões. O cenário regulatório segue o grande tema para o mercado, com investidores aguardando novos sinais da administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que possam novamente catalisar altas.

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin avançava 0,59%, a US$ 119.055,99, enquanto o ethereum subia 3,81%, a US$ 3.739,62, segundo cotações da Binance.

"Bitcoin continua a negociar de forma lateral em uma faixa relativamente estreita. Esta consolidação segue um salto acentuado no início deste mês, que viu a principal criptomoeda atingir um novo recorde acima de $123.000", escreveu David Morrison, analista de mercado sênior da Trade Nation. "Agora está sendo negociado abaixo de $120.000, o que se desenvolveu em um nível de resistência significativo."