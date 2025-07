Debatemos com Alckmin medidas paliativas se tarifa de 50% for aplicada, diz presidente da FIEMG

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), Flávio Roscoe, disse nesta quinta-feira, 24, que algumas medidas paliativas já estão sendo discutidas com o governo federal caso a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros seja aplicada a partir de 1º de agosto. Ele esteve reunido nesta manhã com o vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Todo o esforço, segundo ele, é para evitar a taxa proibitiva, embora reconheça que neste momento é mais viável trabalhar pela postergação da medida prevista para entrar em vigor no dia 1º de agosto. Questionado sobre as ações paliativas em discussão, Roscoe defende uma atenção maior para o mercado interno, visando compensar em parte a possível queda nas exportações para os EUA.

"O crédito, na nossa percepção, é relevante, mas o que resolve o problema é mercado e nós temos um importante mercado aqui no Brasil. É mais rápido você agir em cima do mercado brasileiro do que tomar mercado lá fora, que são negociações de longo prazo", disse em conversa com jornalistas após a reunião.