Deutsche Bank supera expectativas de lucro e receita no 2º trimestre

O Deutsche Bank teve lucro após impostos de 1,73 bilhão de euros no segundo trimestre de 2025, múltiplas vezes maior do que o ganho de 52 milhões de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 24. O resultado superou a previsão de analistas, de 1,45 bilhão de euros, segundo levantamento fornecido pelo próprio banco alemão.

A receita cresceu 3% na mesma comparação, a 7,80 bilhões de euros, vindo também acima do consenso do mercado, de 7,665 bilhões, graças ao bom desempenho da divisão de gestão de ativos e do banco de investimento.

*Com informações da Dow Jones Newswires