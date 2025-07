Dow sofre prejuízo no 2º trimestre e reduz dividendos com incertezas tarifárias

A Dow registrou prejuízo no segundo trimestre à medida que suas vendas caíram em todos os segmentos operacionais, refletindo em parte as incertezas da política tarifária do governo Trump.

A fabricante americana de produtos químicos sofreu prejuízo líquido de US$ 835 milhões, ou US$ 1,18 por ação, no trimestre, revertendo lucro de US$ 439 milhões (US$ 0,62 por ação) de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 24.

No resultado com ajustes, a Dow teve prejuízo por ação de US$ 0,42. Analistas consultados pela FactSet previam perda menor, de US$ 0,14 por ação.