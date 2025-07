EUA: UnitedHealth entra em contato com o Depto. de Justiça sobre investigações do Medicare

O WSJ informou que ex-funcionários da UnitedHealth disseram ter sido questionados por promotores que trabalham para a unidade de fraudes em saúde. O Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Saúde e Serviços Humanos também participaram de algumas das entrevistas, segundo o relatório. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.