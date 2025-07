Haddad: família Bolsonaro e seus apoiadores estão obstruindo canal com EUA

Haddad comentou sobre a mudança de postura de governadores diante da crise comercial. Disse considerar positivo o interesse pela proteção à economia brasileira, mas lembrou que, até pouco tempo atrás, muitos faziam "coro a Donald Trump". "É bom quando um governador manifesta interesse."

O ministro afirmou que não há espaço para disputas ideológicas na relação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os governadores. "Lula não faz disputa ideológica com governador eleito. Ele é respeitado como todos", disse, referindo-se a críticas que envolvem governadores como o de Minas Gerais, Romeu Zema.

O ministro comentou os benefícios concedidos recentemente ao Estado mineiro, lembrando que Zema foi contemplado com medidas importantes. "Zema ganhou o segundo maior presente. O primeiro foi a liminar para não pagar a dívida de Minas Gerais." Segundo Haddad, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) foi uma conquista articulada no Congresso. "O Propag é uma bênção para Minas Gerais. Foi uma conquista do senador Rodrigo Pacheco, não do governador Zema."

Ainda sobre críticas feitas por opositores, Haddad afirmou que a diferença de projetos de governo está evidente. "Especialista em lascar o povo é o Bolsonaro, especialista em ajudar o povo é o Lula." O ministro disse que sua principal preocupação neste momento é reabrir a mesa de negociação com os Estados Unidos. "Não estou preocupado agora com eleição."