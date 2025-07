Haddad: Temos compromisso com metas fiscais, entregaremos em 4 anos melhor resultado desde 2015

E repetiu: "O andar de cima tem que contribuir, isso não é perseguir ninguém". "Todo imposto que eles dizem que foi criado não foi criado, nós tiramos a isenção de quem ganha muito e não paga", completou o titular da Fazenda. O decreto presidencial derrubado pelo Legislativo foi restabelecido, em sua maioria, pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Haddad ainda rebateu declarações do senador Ciro Nogueira (PP-PI), lembrando que o senador foi ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL), e mandou recado: "Senador Ciro Nogueira, com todo o respeito, vocês não reajustaram o salário mínimo acima da inflação em nenhum ano, com a inflação de alimentos em dois dígitos, vocês não atualizaram a tabela do Imposto de Renda".

"O especialista em lascar o povo é o Bolsonaro e o especialista em ajudar o povo é o presidente Lula, com os programas sociais que criou, com os programas de proteção que criou e com a justiça tributária", comparou Haddad.

O ministro também aproveitou para elogiar o relatório do deputado Arthur Lira (PP-AL) ao projeto que amplia a isenção de Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Lira aumentou a faixa da redução parcial do IR - dos R$ 7 mil propostos pelo governo Lula para R$ 7.350,00. "Esses R$ 300 foram obra do relator Arthur Lira, quero reconhecer o mérito."