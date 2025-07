Ibovespa cai 1,15% e retorna aos 133,8 mil pontos, com foco ainda em Trump

O Ibovespa teve um segundo dia de perda em torno de 1%, o que o devolveu esta quinta, 24, à linha dos 133 mil pontos, retornando a níveis de fechamento da virada de abril para maio que haviam sido replicados, também, no encerramento de 18 de julho. Na sessão de hoje, oscilou dos 133.647,84 aos 135.362,58 pontos, saindo de abertura aos 135.356,88 pontos. Na semana, o Ibovespa sobe 0,32% e, no mês, recua 3,63% - no ano, o índice da B3 acumula ganho de 11,24%. Ainda mais fraco que o de ontem, quando havia ficado em R$ 17 bilhões, o giro caiu hoje para R$ 15,7 bilhões. E o Ibovespa cedeu 1,15%, aos 133.807,59 pontos.

O dia foi de perdas bem distribuídas pelas ações de primeira linha, de maior peso e liquidez no Ibovespa. Apenas 16 dos 84 componentes do índice conseguiram fechar no campo positivo, tendo Pão de Açúcar (+1,45%), Petz (+1,00%) e Vibra (+0,74%) à frente. No lado oposto, WEG (-4,68%), Embraer (-3,89%), Cyrela (-3,86%), Magazine Luiza (-3,33%) e Direcional (-3,32%) - assim como ontem, um conjunto de nomes exposto ao ciclo doméstico, como são as ações dos setores de varejo e construção.

Entre as blue chips, a principal ação da carteira, Vale ON, caiu 1,55% após uma série positiva em que havia se conectado ao noticiário positivo da China, especialmente o anúncio da construção de uma grande hidrelétrica no país. No grupo das maiores instituições financeiras, as perdas desta quinta-feira ficaram entre 0,45% (Santander Unit) e 1,26% (Bradesco PN). Petrobras ON e PN, por sua vez, tiveram variação de +0,11% (ON) e de -0,16% (PN) no fechamento.