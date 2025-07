Lucro da Nestlé cai 10% no 1º semestre do ano, para US$ 6,38 bilhões; ação cede 5,6% na Suíça

A multinacional suíça de alimentos e bebidas Nestlé informou nesta quinta-feira, 24, que obteve lucro líquido de 5,065 bilhões de francos suíços (cerca de US$ 6,37 bilhões) no primeiro semestre deste ano. O resultado ficou 10,3% abaixo do obtido nos seis primeiros meses do ano passado, mas em linha com as expectativas de analistas. O lucro básico por ação passou de 2,16 para 1,97 francos suíços no período, enquanto o lucro por ação ajustado caiu de 2,40 para 2,27 francos suíços. Na bolsa suíça, as ações recuavam 5,63% por volta das 8h (de Brasília).

As vendas somaram 44,29 bilhões de francos suíços (US$ 55,70 bilhões) nos seis primeiros meses do ano, recuo de 1,8% ante igual período de 2024, mas em linha com o esperado por analistas. Segundo a Nestlé, o resultado inclui um impacto negativo de 4,7% relacionado à valorização significativa do franco suíço durante o período.

Com isso, o crescimento orgânico foi de 2,9%, com contribuição dos preços em 2,7%, "refletindo medidas tomadas para enfrentar a inflação dos custos de insumos nas categorias de café e produtos à base de cacau", disse em relatório. O Crescimento Interno Real (RIG, na sigla em inglês) - principal medida de volume de vendas da empresa - foi de 0,2%, com a baixa demanda dos consumidores e o efeito de curto prazo da adaptação de consumidores e clientes aos aumentos de preços.