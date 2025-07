Petróleo fecha em alta com expectativa por acordo comercial entre EUA e UE

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, 24, após três dias seguidos de queda, enquanto investidores aguardam uma possível decisão das negociações entre a União Europeia (UE). O mercado digeriu ainda informações da mídia internacional de que o governo americano deve permitir que a Chevron recupere sua capacidade de extrair petróleo na Venezuela.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro. Já o Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), a US$ 68,36 o barril.

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou que tanto a UE como a Coreia do Sul estão sob forte pressão para firmar novos acordos com o país antes do prazo de 1º de agosto, após o pacto firmado com o Japão. Contudo, ele explicou que o presidente americano, Donald Trump, alertou os europeus de que, sem um entendimento, a alíquota para o bloco será de 30%.