Pix: BC e CNJ comunicam acesso indevido de dados cadastrais de mais de 11 milhões de pessoas

O Banco Central ainda disse ter adotado "as ações necessárias" para a apuração detalhada do caso. Além disso, a Polícia Federal (PF) e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) foram oficialmente comunicadas.

A autoridade monetária destacou que a comunicação do evento não é exigida pela legislação, por conta do baixo impacto potencial para os usuários, mas decidiu comunicar "à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação".

CNJ: Problema foi imediatamente identificado e corrigido

Em nota, o CNJ disse que o problema foi "imediatamente identificado, corrigido e o sistema voltou a operar normalmente".

Será disponibilizado no site oficial www.cnj.jus.br um canal exclusivo para consulta, por parte dos cidadãos, de eventual dado exposto. O CNJ disse que não vai utilizar outros meios de comunicação com os afetados, como mensagens, SMS, e-mail ou chamadas telefônicas.