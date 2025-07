Porta-voz do FMI reforça defesa de independência de BCs em meio a ataques de Trump ao Fed

A diretora de comunicação do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, questionada sobre as tensões envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, reforçou a defesa do FMI pela autonomia dos bancos centrais. "Consideramos que isso é fundamental para que eles consigam cumprir seus mandatos", declarou nesta quinta-feira, 24, em coletiva de imprensa.

Kozack acrescentou que a "credibilidade dos bancos centrais tem sido essencial para ancorar as expectativas de inflação e para a redução efetiva da inflação em diversos países". Para ela, essa independência deve coexistir com "uma prestação de contas clara à sociedade".

A porta-voz do fundo também destacou que a condução da política monetária no país precisará levar em conta múltiplos fatores. "O Fed precisará considerar tanto as políticas comerciais adotadas pelo governo americano quanto os dados econômicos que forem sendo divulgados, incluindo possíveis pressões salariais, ao decidir sobre a magnitude e o momento de qualquer ajuste nas taxas de juros daqui para frente", disse.