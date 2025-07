Quanto antes a tensão comercial for resolvida, menos impactos teremos que lidar, diz Lagarde

Lagarde reconheceu que as taxas de mercado subiram desde a última reunião e que "a perspectiva para a inflação na zona do euro está mais incerta do que o habitual". Ainda assim, reiterou que as expectativas de longo prazo seguem ancoradas e que o BCE continua comprometido com a meta de inflação.

Ela também voltou a defender o aprofundamento da integração financeira da União Europeia. "Temos que completar a união de poupanças e investimentos da UE", disse, além de destacar a importância de finalizar "a estrutura legal para implementar o euro digital". Lagarde também afirmou que "devemos urgentemente fortalecer a área do euro e sua economia".