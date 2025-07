Silveira confirma para 5/8 lançamento do 'Gás Para Todos', visando 17 milhões de famílias

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou para o próximo dia 5 de agosto o lançamento do novo desenho do vale-gás para famílias de baixa renda, beneficiando 17 milhões de famílias. Ele também mencionou o prazo de dezembro de 2027 para que esse total de famílias seja atingido.

Pelo desenho, a Caixa, que já é operadora do programa, liquidará diretamente o pagamento com os revendedores. A ideia é evitar novos intermediários, caso contrário, haveria aumento de custos do programa.

Pela Medida Provisória (MP) que será publicada, as distribuidoras têm o compromisso de fazer o programa ser ofertado em todos os municípios através de suas revendas e aqueles independentes. Mesmo onde não exista um revendedor interessado, as distribuidoras se comprometem para que o desconto seja aceito naquele ponto de venda.