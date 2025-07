Trump atrela tarifas a abertura de mercados

"O mercado aberto do Japão pode representar um fator de lucro tão grande quanto as próprias tarifas, mas só foi conquistado por causa do poder das tarifas", acrescentou.

Durante evento sobre inteligência artificial (mais informações nesta página), Trump afirmou - sem citar o Brasil - que "alguns países com quem não estamos nos dando bem pagarão tarifa de 50%". Até o momento, o País é o único com taxação nesse patamar. "Teremos tarifa entre 15% e 50%."

Detalhes

A Casa Branca divulgou ontem detalhes sobre o que chamou de "acordo histórico" de comércio e investimento entre EUA e Japão. O pacto inclui um novo fundo bilionário de investimentos e ampliação de produtos americanos ao mercado japonês. Segundo comunicado do governo dos EUA, o pacto representa "um novo capítulo na cooperação bilateral".

O Japão se comprometeu a investir US$ 550 bilhões "direcionados pelos EUA para reconstruir e expandir indústrias americanas essenciais". De acordo com a Casa Branca, trata-se do maior compromisso de investimento estrangeiro já anunciado por qualquer país e que será aplicado em setores como semicondutores, infraestrutura energética, mineração de minerais críticos, indústria farmacêutica e construção naval.

"Os EUA manterão 90% dos lucros desse investimento, garantindo que os trabalhadores e contribuintes americanos colham a maior parte dos benefícios", afirma. Como parte do novo arranjo, os EUA aplicarão uma tarifa básica de 15% sobre exportações do Japão.