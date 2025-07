UE e Coreia do Sul correm por acordos, diz secretário de Comércio dos EUA

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, nesta quinta-feira, 24, que UE e Coreia do Sul estão sob forte pressão para firmar novos acordos com o país antes do prazo de 1º de agosto, após o pacto firmado com o Japão. Segundo ele, a UE está ansiosa para evitar tarifas mais pesadas. Ele explicou que o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou os europeus de que, sem um entendimento, a alíquota para o bloco "será 30%".

"A UE realmente, realmente, realmente quer fazer um acordo", disse em entrevista à CNBC. "Eles têm um déficit comercial de US$ 235 bilhões com os EUA, ou seja, vendem muito mais do que compram. Então você sabe o quanto querem um acordo."

Lutnick ainda indicou que a alíquota de 15% aplicada sobre produtos japoneses pode se tornar padrão. Ele afirmou que o acordo com o Japão causou apreensão em Seul. "Você podia ouvir os palavrões vindo da Coreia do Sul quando leram o acordo com o Japão. E claro, estarão no meu gabinete hoje."