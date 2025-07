A maioria dos acordos será concluída até 1º de agosto, prevê Trump

"Não tive muita sorte com as negociações com o Canadá. Posso impor uma tarifa unilateral para eles. Não há muita negociação e não estou focado em um acordo com o Canadá", afirmou.

O presidente dos EUA ainda disse que "gosta de um dólar forte, nunca vou falar que gosto de moeda fraca", mas ponderou que "com um dólar forte, não podemos vender nada". "O dólar mais fraco faz as tarifas valerem mais", ressaltou. "Tudo o que a China faz é lutar por uma moeda fraca. Quando o Japão ia muito bem, eles tinham uma moeda fraca", adicionou.

Gaza

Em relação ao acordo de cessar-fogo em Gaza, Trump disse que a paz não foi alcançada porque o "Hamas não quer fazer um acordo de paz". Segundo ele, "a situação é muito ruim" e ainda há muitos reféns na região.