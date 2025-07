Amcham Brasil: um terço do comércio Brasil-EUA é entre filiais e subsidiárias de mesma empresa

Superávit dos EUA

Assim como nas trocas em geral, os Estados Unidos possuem superávit no comércio entre empresas do mesmo grupo. Entre 2023 e 2024, o superávit dos Estados Unidos dessas trocas com o Brasil cresceu 131,2%, reflexo da intensificação do envio de produtos entre filiais e matrizes norte-americanas instaladas no Brasil, diz a Amcham Brasil.

A participação das exportações entre empresas do mesmo grupo dos EUA para o Brasil cresceu de 35,5% em 2021 para 38,9% em 2024. Já as importações entre empresas do mesmo grupo dos EUA vindas do Brasil também aumentaram: de 34,7% para 35,3% no mesmo período, passando de US$ 11,0 bilhões para US$ 15,1 bilhões. Os principais produtos foram equipamentos de transporte, químico e petroquímico, máquinas e equipamentos e equipamentos elétricos.

A nota da Amcham Brasil, divulgada nesta sexta-feira, 25, ocorre a uma semana do prazo de 1º de agosto estipulado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para aplicação de tarifas de 50% contra produtos importados do Brasil.