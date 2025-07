BC: conta recorde mostra que economia doméstica tem absorvido serviços, além de bens, diz Rocha

O chefe do departamento de estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, disse nesta sexta-feira (25) que os déficits na conta de serviços estão em níveis recordes por quaisquer métricas usadas, o que demonstra resiliência da economia doméstica. Ele concede uma entrevista coletiva para comentar as estatísticas do setor externo de junho.

"Isso significa, junto com a importação de bens, a importação de serviços crescendo e estando em níveis recordes da série, é o grau da absorção doméstica, de como a demanda doméstica está voltada não só para a produção doméstica de bens e serviços, mas também para a importação de bens e serviços pelos residentes no País, e em níveis recordes", disse o técnico do BC.

Falando sobre a conta de lucros e dividendos, Rocha destacou que a queda nas receitas com essa rubrica foi maior do que a redução das despesas no primeiro semestre de 2025.