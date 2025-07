Bolsas da Europa operam sem direção única, após balanços e de olho em possível acordo EUA-UE

A Puma era o maior destaque negativo, com tombo de 17% em Frankfurt no horário acima, após a fabricante alemã de artigos esportivos reduzir seu guidance para o ano e divulgar resultados trimestrais piores do que o esperado.

Em Paris, a Valeo amargava queda de 6,2%, depois de cortar sua projeção anual para vendas.

Também no mercado francês, por outro lado, o Carrefour saltava 7% depois que a maior varejista europeia de alimentos surpreendeu em vendas no primeiro semestre.

A Volkswagen, por sua vez, avançava 3,2% após seu CEO, Oliver Blume, dizer que a montadora alemã precisa acelerar os cortes de custos em resposta às tarifas dos EUA, que tiveram um efeito adverso de 1,3 bilhão de euros em seu balanço semestral.

No âmbito comercial, o presidente dos EUA, Donald Trump, demonstrou otimismo ontem em relação às conversas tarifárias com a UE, ao declarar que os dois lados estão "a caminho de fazer um ótimo acordo". Na ausência de um compromisso, o bloco estará sujeito a tarifas de 30% a partir do começo de agosto.

Do noticiário macroeconômico, o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha subiu levemente em julho, para 88,6 pontos, mas ficou abaixo do esperado, enquanto as vendas no varejo britânico mostraram alta mensal de 0,9% em junho.