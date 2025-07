Bolsas de NY fecha em alta com agenda esvaziada, enquanto S&P 500 e Nasdaq renovam recordes

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta, 25, com S&P 500 e Nasdaq renovando recordes, encerrando a semana com ganhos em uma sessão de agenda esvaziada. Os desdobramentos das negociações comerciais dos Estados Unidos com parceiros comerciais foram observados, com o prazo do presidente Donald Trump para a aplicação de tarifas se aproximando. Além disso, as perspectivas para a postura do Federal Reserve (Fed) seguem no radar, com a decisão de política monetária da próxima semana mantendo os dirigentes da autoridade no período de silêncio.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,47%, aos 44.901,92 pontos. O S&P 500 fechou com avanço de 0,40% aos 6.388,64 pontos e o Nasdaq terminou o dia com ganho de 0,24%, aos 21.108,32 pontos. Na semana, houve alta de 1,26%, 1,46% e 1,02%, respectivamente.

Não houve muita coisa na agenda dos EUA hoje, mas a próxima semana será bastante movimentada, com a reunião do Fed, os dados de inflação do PCE de junho, os prazos para o pagamento de tarifas e o payroll de julho, afirma o ING. Na decisão, é amplamente esperada uma manutenção de juros pelo Fed, mas há grande atenção à opinião de dois dirigentes em meio à mudança de postura: o diretor Chris Waller e a vice-presidente de Supervisão, Michelle Bowman.