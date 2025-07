CEO da VW diz que empresa precisa acelerar cortes de custos em resposta a tarifas de Trump

O CEO da Volkswagen, Oliver Blume, disse nesta sexta-feira, 25, que a montadora alemã precisa intensificar esforços de cortes de custos em resposta às tarifas do governo Trump.

O comentário, feito durante teleconferência com investidores, veio após a Volkswagen revelar que as tarifas dos EUA tiveram um efeito adverso de 1,3 bilhão de euros no resultado do primeiro semestre.

Apenar no segundo trimestre, a empresa registrou queda anual de 29% no lucro operacional, a 3,83 bilhões de euros, resultado que ficou abaixo da previsão de analistas.