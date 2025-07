Criptomoedas: bitcoin cai em correção a ganhos recentes e se afasta de nível de US$ 120 mil

O bitcoin operou em queda nesta sexta-feira, 25, e se afastou ainda mais do nível dos US$ 120 mil, em correção dos recentes ganhos. Na última semana, a criptomoeda foi beneficiada pelo otimismo com a legislação relacionada a criptoativo defendida pelo governo do atual presidente dos EUA, Donald Trump.

Por volta das 15h52 (de Brasília), o bitcoin recuava 2,17%, a US$ 116.522,98, enquanto o ethereum perdia 2,50%, a US$ 3.652,42, segundo cotações da Binance.

Na semana, foram registradas fortes oscilações no mercado de cripto, na avaliação do diretor regional da Coinbase para Américas, Fabio Plein. "A valorização acelerada das altcoins desde abril deste ano, interpretada por muitos como o início de uma nova 'alt season', foi logo confrontada por correções acentuadas", justifica. Altseason é o período em que as altcoins (cripto alternativas ao bitcoin) estão em melhor desempenho do que o Bitcoin.